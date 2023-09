Marrocos. Há dois feridos portugueses feridos fora de perigo

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Joao Gomes Cravinho, revelou hoje que há dois feridos portugueses, um pai e uma criança, na sequência do sismo registado sexta-feira em Marrocos.







João Gomes Cravinho MIGUEL A. LOPES/LUSA

Um avião da Força Aérea Portuguesa partirá ainda esta tarde para o país para repatriar 75 cidadãos portugueses.O Ministério dos Negócios Estrangeiros tem conhecimento da existência de cerca de 300 portugueses em Marrocos, entre os quais os dois feridos, que "estão fora de perigo", garantiu este sábado o ministro João Gomes Cravinho.A família de cinco elementos estava de férias em Marrocos, na noite de sexta-feira, quando se registou um sismo, na região de Marraquexe, no norte do país, que atingiu a magnitude 7.0 na escala de Richter, segundo as informações do Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos."O pai e a filha estão fora de perigo, mas tiveram de ter tratamento hospitalar", explicou o ministro.As informações recolhidas até ao momento dão conta da presença de cerca de 300 cidadãos portugueses no país, um número que "irá oscilar", sublinhou o ministro.Ainda durante a tarde de hoje, um avião da Força Aérea irá partir para Marrocos para retirar "cerca de 75 portugueses que querem regressar a Portugal", acrescentou.Como a viagem tem uma duração de pouco mais de uma hora, os cidadãos estarão em Portugal ainda hoje.O epicentro foi na localidade de Ighil, situada a cerca de 63 quilómetros a sudoeste de Marraquexe.O sismo que atingiu Marrocos na noite de sexta-feira causou mais de mil mortos e de 1.200 feridos e provocou danos generalizados na região de Marraquexe, importante destino turístico marroquino.O tremor de terra foi sentido em Portugal e Espanha, tendo atingido uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos.O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou a magnitude do sismo em 6,8.