Sismo. Reforço dos voos da TAP para Marraquexe e Casablanca prolonga-se segunda-feira

Segundo fonte oficial da transportadora aérea, os voos estão a ter "bastante procura", o que levou a TAP a decidir "reforçar também os voos de amanhã, segunda-feira", estando agendados dois voos para Marraquexe e dois voos para Casablanca.No total dos dois dias a TAP deverá transportar cerca de 1.500 pessoas.A transportadora aérea anunciou no sábado que ia duplicar o número de lugares disponíveis nos voos de hoje para Marraquexe e Casablanca, em Marrocos, prevendo o transporte de 616 passageiros nos três voos agendados.No caso dos voos de hoje para Marraquexe, a TAP optou por passar dos Embraer 190 e 195 para dois Airbus A321, tendo cada aparelho capacidade para transportar 221 pessoas, o que dá no total 442 passageiros.Além destes dois voos, a TAP reforçou também o voo para Casablanca, operado num Airbus A320, o que vai permitir aumentar o número de passageiros de 118 para 174.A decisão da TAP surge na sequência do sismo que na sexta-feira à noite abalou o país do norte de África e foi responsável, até ao momento, por 2.000 mortos e mais de 2.000 feridos, segundo o Ministério do Interior marroquino.O tremor de terra, cujo epicentro se registou na localidade de Ighil, 63 quilómetros a sudoeste da cidade de Marraquexe, foi sentido em Portugal e Espanha, tendo atingido uma magnitude de 7,0 na escala de Richter, segundo o Instituto Nacional de Geofísica de Marrocos.O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) registou a magnitude do sismo em 6,8.