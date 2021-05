Final da Taça sem adeptos, Liga dos Campeões com lugares marcados

Só a última jornada do campeonato e a final da Champions, no Estádio do Dragão, vão ter adeptos no estádio. Inquéritos aos festejos do título do Sporting significam que "algo não correu bem", aponta Governo.

A final da Taça de Portugal não vai ter adeptos no estádio, ao contrário da última jornada da liga e da final da Liga de Campeões, que se vai realizar no Estádio do Dragão, no Porto, no final de maio.







"Algo não correu bem" nos festejo do título do Sporting A expetativa, aponta Mariana Vieira da Silva, é de que "as pessoas que vêm em bolha não estejam em contacto com a população em geral", acrescentando que a realização do jogo em Portugal é um "bom sinal" sobre as condições epidemiológicas no geral no país.

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Questionada sobre a presença de adeptos no Estádio Nacional, no Jamor, no jogo entre Benfica e Sporting de Braga, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, após reunião de Conselho de Ministros, comunicou que "a única previsão de eventos testes são os jogos da última jornada da Liga".Sobre a realização da final da Liga dos Campeões a ministra indicou algumas regras a aplicar, como: limite de 12 mil adeptos no estádio, com lugares marcados e bilhete nominal, e com o regresso ao país de origem a acontecer no mesmo dia da final, numa bolha, em viagens através de voos charter.A ministra falou ainda dos festejos do campeonato conquistado pelo Sporting, indicando que os pedidos de inquérito por parte do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, significam que o Governo considera que "algo não correu bem": "Não foram cumpridas regras em vigor. O inquérito serve para perceber o que não correu bem", disse.Mariana Vieira da Silva indicou ainda que é necessário "garantir que as regras são cumpridas das próximas vezes" e que não será este evento a definir conclusões sobre restrições a aplicar ou levantar no futuro.Por agora, o Governo pediu a quem esteve nos festejo que "faça um controlo da situação", com autotestes ou a comunicação de sintomas ao SNS.