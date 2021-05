Governo confirma multas para quem violar regras nas praias

O Governo confirmou esta quinta-feira que o incumprimento das regras relativas ao acesso e ocupação das praias vai dar lugar a multas. O decreto-lei aprovado em Conselho de Ministros na semana passada deverá ser publicado em Diário da República nos próximos dias e, segundo o Jornal de Notícias, prevê multas entre os 50 e os 100 euros para quem não usar máscara nos acessos a praias ou para quem esteja a frequentar uma praia com excesso de lotação.







Esta quinta-feira, o Jornal de Notícias tinha avançado que o decreto-lei a ser publicado previa ainda contraordenações mais pesadas para concessionários, com multas a variar entre os 500 e os 1.000 euros, caso falhem na higienização e limpeza dos seus equipamentos ou não afixarem, em local visível, as normas dos banhistas.



Na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, explicou que este regime não se aplicou em 2020 porque quando foi aprovado o decreto-lei relativo às praias ainda não existia nenhum regime contraordenacional previsto."Este foi aprovado posteriormente à aprovação do decreto-lei das praias. Portanto, esse regime contraordenacional, que está previsto para o não cumprimento de um conjunto de regras que temos na área covid, também é aplicado" às regras relativas às praias, esclareceu, adiantando que a fiscalização caberá à Polícia Marítima.Na conferência de imprensa, Mariana Vieira da Silva salientou que estas são as mesmas regras de 2020 no que toca ao uso de máscaras: "Tal como no ano passado, não é necessário usar máscara na praia e é necessário usar máscara nos acessos à praia, nos acessos aos cafés e restaurantes, nos restaurantes e nas casas de banho. São as mesmas regras que vigoraram há um ano."Uma das diferenças está no sistema de semáforos à entrada das praias, que controla a ocupação. A cor verde passa a indicar uma ocupação até 50%, enquanto a cor amarela corresponde a uma ocupação entre 50% e 90% e a cor vermelha acima de 90%.Em 2020, a cor verde indicava uma ocupação baixa (1/3), amarelo ocupação elevada (2/3) e vermelho ocupação plena (3/3).As regras tinham sido aprovadas no Conselho de Ministros da semana passada, mantendo-se muitas das mesmas medidas do ano anterior, com exceção para