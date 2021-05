Freguesias de Odemira avançam no desconfinamento

Portugal ficará em estado de calamidade até ao dia 30 de maio. Dois concelhos, Arganil e Lamego, recuam para as regras de 19 de abril. Resende mantém-se nas regras de 5 de abril. Três municípios avançam no desconfinamento: Carregal do Sal, Cabeceiras de Basto e Paredes.

Portugal vai continuar em situação de calamidade, devido à pandemia da covid-19, até 30 de maio. Após a reunião do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, anunciou que três concelhos avançaram no desconfinamento: Carregal do Sal, Cabeceiras de Basto e Paredes.





Quem também avança são as duas freguesias de Odemira que estavam em cerca sanitária: São Teotónio avança para as regras de 5 de abril, estando atualmente numa "situação de alerta", enquanto Longueira/Almograve avança para o nível do resto do país.No sentido contrário estão três concelhos: Arganil e Lamego recuam para as regras de 19 de abril, enquanto Resende mantém-se na fase de 5 de abril.Assim, Resende e a freguesia de São Teotónio terão regras particulares, sendo permitido o funcionamento de lojas até 200 m2 com porta para a rua, de feiras e mercados não alimentares, de esplanadas (com a limitação máxima de 4 pessoas por mesa) até às 22h30 nos dias de semana e até às 13h aos fins de semana, a prática de modalidades desportivas consideradas de baixo risco, a atividade física ao ar livre até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo, o funcionamento de ginásios sem aulas de grupo e o funcionamento de equipamentos sociais na área da deficiência.Em relação à semana passada existem sete concelhos em alerta, cinco novos nesta lista, com outros 14 a deixarem de estar em alerta, tendo registado menos de 120 casos por 100 mil habitantes na última semana.Os concelhos em alerta são Albufeira, Alvaiázere, Castelo de Paiva, Fafe, Golegã, Melgaço, Montalegre, Oliveira do Hospital, Torres Vedras, Vale de Cambra, Vila Nova de Poiares e Odemira.Para a próxima semana, as únicas reaberturas nos concelhos com desconfinamento serão a de itinerantes de diversão, parques de infantis que não os públicos e parques aquáticos. A prática de atividades desportivas, que acontecia até às 21h aos fins de semana e 19h à semana, passa a ser até às 22h30, como o da restauração.5 concelhos que passam a estar de situação de alerta, 14 saem desta situação.