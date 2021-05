Governo dá exceção para final da Champions e autoriza viagens de avião durante a noite

Regime "excecional e temporário" para o aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, autoriza voos entre a meia noite e as seis da manhã no próximo dia 30 de maio. O objetivo é encaminhar os adeptos "para os seus destinos de origem, após o final do jogo".

O estádio do Dragão recebe no próximo sábado o jogo da final da Liga dos Campeões da UEFA e os cerca de 12 mil adeptos das equipas inglesas do Manchester City e do Chelsea vão poder voar entre a meia noite e as seis da manhã do dia seguinte, período em que não estão autorizados voos devido ao Regulamento Geral do Ruído.