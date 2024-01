Ferrovia, mil euros mínimos e dentistas. Como Pedro Nuno quer governar

Adeus, António Costa. Olá, Pedro Nuno Santos. Finalizada a homenagem de sexta-feira aos últimos oito anos de governação do ainda primeiro-ministro, no domingo os holofotes estiveram no novo líder do PS e no projeto que quer levar para as legislativas de março. Com Costa presente na primeira fila, que será a partir de agora uma espécie de "secretário-geral emérito", como descreveu Nuno Tiago Pinto, diretor da SÁBADO, Pedro Nuno Santos arrancou o seu discurso de encerramento do 24.º Congresso do PS a começar o seu próprio capítulo de liderança: "Nos governos liderados pelo nosso primeiro-ministro escreveram um capítulo inteiro, recheado de avanços, para a história da nossa democracia. Esse capítulo está prestes a ser encerrado. Agora, é a nossa vez de iniciar uma nova etapa. E é sobre nós que recai a enorme responsabilidade de escrever um novo capítulo no livro da governação do PS e do desenvolvimento do nosso País."