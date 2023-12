Pedro Nuno Santos: As lições para 10 de março

Há um novo xerife no PS. Após um mês de campanha, com comícios quase diários por todos os distritos, Pedro Nuno Santos tornou-se secretário-geral socialista com 62% dos votos. Foi uma folgada vitória face a José Luís Carneiro (36%), mas nada espantosa. É a pior percentagem de um líder socialista eleito no século XXI: o resultado do ex-ministro das Infraestruturas foi superado por António Costa em 2014 (67%), António José Seguro em 2011 (70%), José Sócrates em 2004 (80%) e Eduardo Ferro Rodrigues (96%). Estatística à parte, ganhou o partido no último sábado — mas e o País? À SÁBADO, membros da campanha de Pedro Nuno Santos não detetam qualquer falha a melhorar e dizem estar “confiantes” de levar o caminho feito nas internas para as legislativas. Contudo, politólogos avisam que a “memória recente de governação” enquanto ministro das Infraestruturas pode ser um ativo tóxico.



Nova imagem como PM