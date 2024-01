Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

No seu discurso de vitória no Congresso do PS, Pedro Nuno Santos prometeu "promover um programa de saúde oral que, de forma gradual e progressiva, garanta cuidados de saúde oral aos portugueses no SNS". Mas esta é uma promessa antiga do Partido Socialista e que não tem dado fruto apesar de a Ordem dos Médicos Dentistas (OMD) assegurar que uma rede pública de médicos "depende apenas da vontade política" e que enquanto esta não existir, quem sofre é a população.