Propostas da oposição no OE2022. Está o Governo a cumprir?

O copo está meio vazio, mas PAN e Livre preferem vê-lo meio cheio. Muito poucas das medidas que os dois partidos conseguiram aprovar no Orçamento do Estado (OE) para 2022 foram já executadas pelo Governo de António Costa. Mas a fraca taxa de concretização é explicada pelo facto de o OE só ter sido aprovado no fim de maio "e, pelo meio, meteu-se o verão", acrescenta Pedro Mendonça, assessor do Livre, que não encontra razões para duvidar do que ficou acordado com o PS.