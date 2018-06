PSD a meio gás em dia de buscas

O PSD pediu um debate sobre natalidade, mas os sociais-democratas não pareceram muito interessados na discussão num dia em que as buscas a PS e PSD dominaram as conversas no Parlamento.

Muitas cadeiras vazias na bancada do PSD no plenário, poucos sociais-democratas a circular pelos corredores. No dia em que o PSD fez um debate sobre natalidade, pouca gente apareceu. Até agora, segundo as contas da SÁBADO, nunca estiveram mais do que 38 deputados na bancada do PSD.

Havia clareiras em branco no lugar onde os deputados do PSD deviam estar a assistir ao debate sobre políticas de natalidade e um entra e sai constante

Nos corredores, muitas conversas sobre as buscas feitas pela PJ ao PS e ao PSD, mas nenhum dos deputados relacionados com o assunto.

Nem Sérgio Azevedo, que alegadamente estará a ser investigado, nem Pedro Pinto, líder da distrital de Lisboa apareceram até ao momento.

Com as buscas ainda a decorrer todas as conversas iam parar ao tema. Do deputado do PSD que se mostrava interessado em perceber o desfecho da investigação ao dirigente socialista que dizia não entender a opção de comunicação do PSD de fazer uma conferência de imprensa sobre o assunto, passando pelo autarca de uma junta socialista lisboeta que garantia não ter nada a temer. Não houve quem não trocasse impressões sobre o tema, sem que ninguém quisesse assumir declarações sobre o assunto.