A Federação Nacional dos Sindicatos dos Enfermeiros (FENSE) reprovou hoje o diploma legal de revisão de carreira apresentado pelo Governo, disse a estrutura em comunicado.



"Só aceitamos negociar a nossa proposta de Acordo Coletivo de Trabalho que é a que melhor serve os interesses de todas as Enfermeiras e Enfermeiros, o resto são manobras de diversão", disse, citado no comunicado, José Correia Azevedo, presidente do Sindicato dos Enfermeiros e porta-voz da FENSE.



O Ministério da Saúde reuniu-se hoje com as estruturas sindicais representativas dos enfermeiros, CNESE, FENSE, ASPE e SINDEPOR, para a revisão da carreira especial de enfermagem.



O Governo apresentou uma proposta que as estruturas sindicais agora irão analisar e que constitui a aproximação possível às reivindicações apresentadas, "num contexto de sustentabilidade das contas públicas e de equidade social", segundo também um comunicado do Ministério da Saúde.



O Governo diz que na proposta apresentada se destaca "a consolidação do enfermeiro especialista" e "o reconhecimento da importância da gestão operacional de equipas pelo enfermeiro coordenador".



A FENSE agrega o Sindicato dos Enfermeiros e o Sindicato Independente dos Profissionais de Enfermagem.



As estruturas sindicais de enfermeiros que convocaram a greve que começa na quinta-feira nos blocos operatórios de cinco hospitais também anunciaram que mantém a paralisação por falta de acordo com o Governo.