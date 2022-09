Síndrome do bebé abanado: só 10% dos casos sobrevive sem sequelas

É o segundo caso no espaço de um mês. Um bebé de seis meses com lesões compatíveis com a chamada síndrome do bebé abanado foi transferido esta quarta-feira, 21, para o Hospital de São João. Não correrá risco de vida. Já no início de agosto, outro, de apenas quatro meses, também foi assistido no mesmo hospital. O mesmo diagnóstico. Mas esteve em estado muito grave.