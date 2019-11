As algemas escasseiam, o que leva a quase totalidade dos agentes policiais a comprarem as suas em lojas da especialidade. "Há muitas esquadras que não têm as suficientes e outras nenhumas", queixa-se àPaulo Rodrigues, presidente da Associação Sindical dos Profissionais de Polícia (ASPP/PSP). As poucas que existem são distribuídas no início de cada turno, acrescenta àMário Andrade, à frente do Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP-PSP). À espera de respostas do Governo, que se arrastam há dez anos, oito sindicatos preparam uma manifestação para dia 21, a partir das 13h, no Marquês de Pombal em direção à Assembleia da República. Mas amanhã, dia 14 (quinta-feira), o dirigente da ASPP/PSP têm uma audiência agendada no ministério da Administração Interna, às 14h30.A falta de meios técnicos traduz-se ainda a outros níveis: grande parte do gás pimenta está fora de validade (dura cinco a oito anos). "Foi distribuído em 2004, aquando do Euro, e nunca mais foi recarregado. Felizmente, os polícias recorrem poucas vezes a este meio", diz Mário Andrade.Insuficientes são também os coletes de proteção balística de médio calibre (usados por estas forças de segurança). O dirigente sindical da ASPP/PSP estima que, para todo o corpo policial do País (44 mil agentes da PSP e GNR), haja o correspondente a 30% de coletes de proteção que vão rendendo entre os operacionais: "Há esquadras com apenas dois coletes." Não sendo distribuídos individualmente, estes equipamentos, que resistem a armas de fogo semiautomáticas, facadas e objetos perfurantes, também circulam em carros patrulha e carrinhas de intervenção rápida. Mas "se alguém disparar contra o colete, fica completamente inutilizado e as proteções interiores têm de ser substituídas." Cada pesa cinco quilos e custa 600 euros.Além destes problemas, os sindicatos do setor reivindicam a implementação do subsídio de risco, aprovado em maio passado; devolução dos valores relativos a cortes de suplementos, considerados ilegais pelo Supremo Tribunal Administrativo em abril de 2018; e atualização das carreiras e das tabelas remuneratórias "desfasadas da realidade." Paulo Rodrigues revela que os profissionais "ganham pela mesma tabela há 25 anos".O panorama agrava-se com os baixos salários (o ordenado base é 789 euros), o que tem contribuído para o envelhecimento do setor: a média ultrapassa 45 anos, "e temos comandos no interior com mais de 51 anos", lamenta Paulo Rodrigues.