Não existem coletes à prova de bala adaptados para o corpo feminino na polícia portuguesa, denunciam as mulheres da PSP no relatório nacional sobre a equidade policial que é apresentado esta terça-feira em Roma. De acordo com este relatório, ao qual a SÁBADO teve acesso e que faz parte do projeto europeu "Equal Police: European Police Together Toward more Egalitarian Workplace", existem várias falhas a colmatar no tratamento das agentes policiais femininas em Portugal.

Num questionário elaborado em conjunto com outras organizações policiais europeias, a ASPP/PSP chegou à conclusão de que há ainda um longo caminho a percorrer na questão da equidade dentro das forças policiais. Para este sindicato o indicador mais problemático é mesmo o do número de efetivos femininos. Num universo de 20.000 operacionais, apenas 10% são mulheres (cerca de 2.097), sendo os restantes 18.000 agentes do sexo masculino. Este número, segundo Cristiano Correia, o coordenador deste projeto a nível nacional, "não faz qualquer sentido", tantos anos depois da entrada das mulheres nas forças policiais nacionais.

A falta de mulheres nos quadros da polícia causam "vários constrangimentos operacionais", avisa o representante sindical, elencando como principal dificuldade as revistas a suspeitos do sexo feminino: "Existem esquadras sem um único elemento feminino e isso pode pôr em causa o trabalho policial. As revistas a mulheres têm de ser feitas, obrigatoriamente, por mulheres e muitas vezes não há elementos femininos nas nossas esquadras, tendo as revistas de ser adiadas ou então as agentes têm de se desdobrar entre esquadras quando necessárias".

Uma outra denúncia feita neste relatório é de que há dezenas de esquadras espalhadas pelo país onde as instalações não estão ainda preparadas para receber mulheres. Não há vestiários onde as agentes se possam "fardar e desfardar" e também não há "casas de banho diferenciadas", revela o relatório elaborado pela Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP/PSP).

Mas talvez a situação mais caricata seja mesmo relativamente ao fardamento policial. Recentemente entrou em vigor um novo modelo de fardamento na PSP, "com uma nova modalidade de requisição", refere o relatório. No entanto, esse novo modelo de requisição apresenta um grave problema: "as necessidades específicas dos elementos femininos, em várias peças essências, não foram acauteladas".

Quer isto dizer que mesmo nos elementos da farda onde já há diferenças entre polícias homens e mulheres, os mesmos não podem ser adquiridos pelos canais oficiais. De acordo com as agentes consultadas para a elaboração deste relatório, uma das peças de vestuário que não olha às diferenças entre homens e mulheres são as calças, mas o modelo feminino não pode ser adquirido pelo canal correto.

Outro dos grandes problemas são os coletes que não são adaptados à anatomia feminina e às armas demasiado grandes. Lembra Cristiano Correia que nem todos os polícias têm direito a coletes à prova de bala, mas que tão preocupante quanto isto é não haver coletes adaptados para as mulheres. "Os corpos são diferentes e a polícia já devia ter acautelado estas diferenças há muitos anos, até porque está em causa a segurança das agentes".

Relativamente às armas, lembra o relatório que, por norma, as mulheres têm mãos mais pequenas do que os homens e que essas diferenças fisionómicas não são tidas em conta na distribuição destas ferramentas.

No final do relatório que é esta terça-feira entregue, a ASPP/PSP afirma que têm sido feitos "vários alertas a nível nacional" para colmatar algumas destas falhas e que atualmente as mulheres polícias têm muito mais direitos e condições do que no pré-25 de Abril. Mas admite também saber que há ainda "um importante caminho a percorrer".