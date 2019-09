da direção da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia (ASPP), Paulo Rodrigues, é um dos onze agentes da PSP que vão começar a ser julgados esta quarta-feira pela agressão a um adepto do Boavista em 2014, nas imediações do Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.

O jornal refere também que Paulo Rodrigues, líder da ASPP há 15 anos consecutivos, integrou o programa da RTP "Sexta às 9" ao lado da vítima poucos meses depois da agressão, sem fazer qualquer referência de que faria parte do grupo suspeito.Segundo a acusação, o adepto - assistente no processo - foi abordado à saída do autocarro. Um dos arguidos "derrubou-o ao solo, colocou-lhe um joelho por cima das costas e fê-lo permanecer deitado no solo de cara para baixo". Diz a acusação que, depois, ele e outros dois arguidos "bateram no referido adepto", enquanto os demais arguidos formavam um círculo que impedia o socorro.