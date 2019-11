Luís Gaiba trabalhou no armeiro da Direção Nacional da PSP entre 9 de novembro de 2015 e 3 de fevereiro de 2017. O polícia era o responsável pela casa-forte das armas não distribuídas. Tinha uma das três chaves existentes.A sua primeira missão foi fazer inventário. Detetou a falta (por erro informático) de três pistolas, que afinal estavam nos serviços sociais da PSP.Percebeu logo ali a facilidade em furtar armas do local: controlo frágil, registo desatualizado e não fiscalizado e dispersão das chaves "sem protocolo de acesso" (as outras duas estavam em chaveiros).Leia a notícia na íntegra no Correio da Manhã