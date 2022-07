Irmã de secretária de Estado faz negócio milionário com o SIRESP

Uma empresa onde trabalha a irmã da secretária de Estado da Proteção Civil, Patrícia Gaspar, vendeu equipamentos ao Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), no período em que a governante tutelou este serviço, adianta o Correio da Manhã.







Lusa

De novembro de 2019 a novembro de 2021, a NEC Portugal - Telecomunicações e Sistemas faturou ao SIRESP e à secretaria-geral do MAI (Ministério da Administração Interna) quase 1,2 milhões de euros. Estes negócios aconteceram quando Patrícia Gaspar era secretária de Estado da Administração Interna.A empresa NEC Portugal, onde trabalha a irmã ada governante, celebrou nove contratos com a secretaria-geral do MAI, GNR, PSP e Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil. Destes nove contratos, seis foram feitos por ajuste direto e três por concurso público.Leia mais no Correio da Manhã