Ex-PSD António Maló de Abreu e Manuel Magno candidatos pelo Chega

André Ventura anunciou este sábado os cabeça de listas para as legislaturas de 2024.

O líder do Chega, André Ventura, anunciou este sábado, 20 de janeiro, os cabeça de lista do partido para as legislaturas de 2024. O ex-PSD António Maló de Abreu e Manuel Magno serão candidatos.



TIAGO PETINGA/LUSA