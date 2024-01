Mortágua e Ventura têm “capacidade para levar Portugal à banca rota”, diz líder do CDS

Nuno Melo atacou os líderes do Bloco de Esquerda e do Chega durante a Convenção da Aliança Democrática (AD). O evento que decorre ao longo deste domingo, reúne cabeças de lista do PSD e CDS.

Durante a Convenção da Aliança Democrática (AD) que decorreu este domingo (21) o presidente do CDS-PP não se poupou nos ataques aos vários líderes dos partidos. André Ventura, do Chega, foi acusado de copiar as políticas de Mariana Mortágua, do Bloco de Esquerda. Nuno Melo dedicou também algumas palavras ao Partido Socialista.







JOSÉ COELHO/LUSA

"O Bloco de Esquerda propôs impostos sobre a banca para financiar os encargos com a habitação. Veio o Chega e copiou a medida, e subiu a parada para propor os impostos sob a banca e transformar o PRR em subsídios. O Bloco de Esquerda propôs um imposto sobre o lucro das gasolineiras. Veio o Chega e copiou a ideia, e aumentou a parada para um lucro de 40% sob as gasolineiras", atacou o líder do CDS-PP, ao garantir que são os contribuintes quem vão sofrer com esta medida."Caso não lhes tenha ocorrido o imposto sobre os lucros que vão lançar sob as gasolineiras não vão ser pagos pelas empresas. Vão ser pagos pelos contribuintes, pelos consumidores. Vão ser pagos por todos nós."Durante a Convenção, que ocorreu por volta das 11h no Centro de Congressos do Estoril, Nuno Melo rematou ainda ao dizer que André Ventura e Mariana Mortágua têm algo em comum. "De comum a Mariana Mortágua e o André Ventura têm a capacidade para levar Portugal à banca rota, tal e qual como José Sócrates, só que mais rápido."A Convenção da AD decorre ao longo deste domingo, 21 de janeiro. No Centro de Congressos do Estoril reúnem-se os cabeças de lista do PSD e CDS.