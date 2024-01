Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Maló de Abreu declarou residência em Angola (apesar de viver em Portugal)

O ex-deputado do PSD (e atual candidato do Chega) declarou ao parlamento nova morada em Luanda, mas fez vida em Portugal. Num ano e meio, ganhou 75 mil euros em abonos - quase o dobro do que recebera em três anos com residência em Coimbra.