As cartas que fizeram nascer o PS

O regime parecia, finalmente, tremer. Manuel Alfredo Tito de Morais estava no exílio no Brasil, depois de uma prisão em Angola, e via os sinais: em novembro de 1961, o desvio de um avião da TAP para lançar folhetos contra a ditadura de Salazar sobre Lisboa e a Margem Sul do Tejo; o assalto ao quartel de Beja na passagem de ano logo a seguir, numa tentativa frustrada de golpe de Estado; e em março a explosão da guerra colonial em Angola. Tito de Morais sentia que era preciso avançar rapidamente para criar um partido que reunisse todas as oposições ao Estado Novo que não se reviam no Partido Comunista. O plano que gizou é o primeiro esboço do que viria a ser o Partido Socialista (PS).