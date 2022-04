A Comissão Nacional do PS vai também votar a substituição de José Luís Carneiro, atual ministro da Administração Interna, pelo ex-secretário de Estado João Torres.

Alexandra Leitão e Graça Fonseca saem do Secretariado Nacional do PS

As ex-ministras Alexandra Leitão e Graça Fonseca e a deputada Maria da Luz Rosinha vão sair do Secretariado Nacional do PS, entrando para este órgão de direção a deputada Isabel Moreira e a autarca Júlia Rodrigues.







Estas são algumas das mudanças propostas pelo secretário-geral, António Costa, para o órgão de direção dos socialistas e que hoje serão votadas em reunião da Comissão Nacional do PS.A Comissão Nacional do PS, o órgão máximo partidário entre congressos, vai também votar a substituição de José Luís Carneiro, atual ministro da Administração Interna, pelo ex-secretário de Estado João Torres no cargo de secretário-geral adjunto dos socialistas.