Ex-lider da Juve Leo suspeito de terrorismo

Quatro detidos são acusados de incêndio, terrorismo, sequestro e ofensa à integridade física, anunciou o Ministério Público.





O antigo líder da claque do Sporting Juventude Leonina, Fernando Mendes, é suspeito de terrorismo, sequestro e ofensa à integridade física, informou a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa esta quinta-feira de manhã.



Os arguidos foram detidos "por existirem fortes indícios de comparticipação nos factos ocorridos no dia 15.05.2018 cerca das 17h, na Academia do Sporting Clube de Portugal (SCP)".



As acusações referem "introdução de lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida agravado, incêndio florestal, resistência e coação sobre funcionário e terrorismo".



Foram emitidos pela PGDL quatro mandados de busca domiciliária e uma não domiciliária.



A investigação prossegue dirigida pelo MP do DIAP de Lisboa/sede, com a coadjuvação da PSP e GNR-UI.



Esta quarta-feira, uma operação conjunta da GNR e PSP resultou na detenção de quatro elementos da Juve Leo e visou directamente os ocupantes do automóvel conduzido por Nuno Torres que entrou na academia em Alcochete no dia 15 de Maio, em que o plantel e a equipa técnica do Sporting foram agredidos, e terá, pouco tempo depois, saído com mais quatro membros da claque sportinguista.



A SÁBADO apurou que estes quatro detidos, o presidente honorário da Juve Leo, Fernando Mendes, Ba Amadu (conhecido por Aleluia) e Joaquim Costa, estavam no interior do BMW de Nuno Torres, mas ainda falta apurar quem será o quinto elemento.



Durante a operação, houve mais um detido que pertence à claque, Alano Silva, conhecido por Allan, que estava no interior da sede da Juve Leo.



A operação da GNR, com a colaboração da PSP, começou cerca das 22 horas, altura em que a GNR deteve Nuno Torres em Fernão Ferro e Joaquim Costa em Vialonga. À mesma hora, a PSP detinha Fernando Mendes em Arroios, Lisboa e Ba Amadu na zona de Chelas, também em Lisboa.