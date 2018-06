Foram confirmadas, esta sexta-feira, quais as medidas de coação a aplicar aos suspeitos do ataque em Alcochete. Segundo apurou o CM , o antigo chefe da Juve Leo, Fernando Mendes, ficará em prisão preventiva, bem como 'Aleluia', Nuno Torres e Joaquim Costa.Nuno Torres, o condutor do BMW que conseguiu abandonar a Academia do Sporting depois das agressões, terá a possibilidade de passar para prisão domiciliária.Fernando Mendes, Ba Amadu, Nuno Torres e Joaquim Costa foram ouvidos no tribunal do Barreiro esta sexta-feira. O Ministério Público tinha pedido prisão preventiva para os quatro suspeitos, à semelhança do que tinha acontecido relativamente aos 23 adeptosdo Sporting detidos no dia das agressões aos jogadores e equipa técnica do clube na Academia de Alcochete.

Os quatro detidos estavam indiciados dos crimes de introdução de lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida agravado, incêndio florestal, resistência e coação sobre funcionário e terrorismo.

Em actualização