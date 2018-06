Mário Machado, ex-líder da Frente Nacional, vai candidatar-se à liderança da claque sportinguista Juventude Leonina (Juve Leo). As pretensões de Mário Machado vão ser apresentadas no próximo sábado pela tarde numa conferência de imprensa a realizar nas instalações do Boa Hora Futebol Clube, em Lisboa, avança o Correio da Manhã Contactada pela SÁBADO, fonte da Juve Leo disse que a claque não tinha qualquer declaração a prestar relativamente a esta intenção do ex-líder da Frente Nacional.

O líder nacionalista esteve detido e foi libertado o ano passado depois de cumrir seis anos de prisão por condenações relacionadas com discriminação racial, coação agravada, posse ilegal de arma e ofensa à integridade física qualificada.

O advogado de Mário Machado rejeitou, em declarações aos jornalistas, depois da libertação do seu cliente, que Mário Machado seja racista, nazi e ultranacionalista, observando que o seu constituinte se assume como "nacionalista" e com um projeto político

Com Miguel Curado