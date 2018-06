Na noite de quarta-feira, quando saía de um restaurante no Mercado de Arroios, em Lisboa, Fernando Mendes foi detido pela PSP. Segundo o Observador, o antigo líder da claque do Sporting Juventude Leonina ficou surpreendido com a abordagem das autoridades no exterior do mercado, mas não resistiu a ser detido. A PSP terá escolhido deter Fernando Mendes no exterior do mercado por este ter muitos clientes.Quem o deteve, explica a mesma fonte, acredita que Fernando Mendes já estava à espera de ser detido, devido à invasão à Academia de Alcochete, a 15 de Maio.Uma operação levou à detenção de Fernando Mendes e de três outros suspeitos do ataque à Academia. Por estarem em causa crimes como terrorismo e corrupção, o caso esteve para passar para a Unidade Contra Terrorismo da Polícia Judiciária. Contudo, a magistrada decidiu criar uma equipa mista de investigação com elementos da GNR e da PSP.