O brasileiro Luiz Felipe Scolari lidera a corrida à substituição de Jorge Jesus como treinador do Sporting. O antigo seleccionador do Brasil e de Portugal está a negociar com os "leões", já tendo apresentado uma contraproposta à oferta feita pela direcção de Bruno de Carvalho.

Segundo A Bola, o treinador de 69 anos quer receber um salário próximo ao que auferia JJ: os "leões" terão oferecido 2,5 milhões de euros/ano – um contrato de duas temporadas - e Scolari terá exigido três milhões limpos por época.

Entre 2015 e 2017, Scolari treinou o Guangzhou Evergrande da China, tendo conquistado três Superligas. O técnico terá ofertas da própria China, EUA e países do Médio Oriente e o Sporting procura alternativas.

O Record diz que, entre as hipóteses estudadas, estão Daniel Ramos, Miguel Cardoso, Matías Almeyda, Peter Bosz e Marcelo Bielsa. Esta quinta-feira, Ricardo Sá Pinto descartou a possibilidade de assumir o lugar de Jesus.

O Sporting procura treinador depois de confirmar a saída de Jorge Jesus, que assinou um contrato de um ano, mais outro de opção, com os campeões sauditas do Al Hilal.

Jorge Jesus, que tinha mais um ano de contrato com os 'leões', venceu uma Supertaça e uma Taça da Liga nos seus três anos ao comando do clube de Alvalade.