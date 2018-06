Quatro membros da claque Juventude Leonina estiveram escondidos na Academia de Alcochete na tarde de 15 de Maio, enquanto a GNR tentava apanhar os cerca de 40 encapuzados que entraram nas instalações para agredir os jogadores e a equipa técnica do Sporting, avança o Expresso.

"Estariam dentro de uma casa ou algo parecido e conseguiram sair sem serem apanhados como os outros", disse fonte policial. Quatro foram detidos na quarta-feira, na sequência de uma operação conjunta da GNR e da PSP, dirigida pela procuradora Cândida Vilar, do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) de Lisboa, tendo ficado em prisão preventiva.

Segundo suspeitas dos investigadores, Nuno Torres, o motorista do BMW azul, terá recebido autorização de funcionários do clube para "resgatar" o antigo líder da Juve Leo Fernando Mendes, Ba Amadu, Joaquim Costa e um quinto elemento cuja identidade não é conhecida e que não foi detido.

O vigilante da entrada da Academia de Alcochete afirmou à GNR que recebeu uma chamada na portaria de Ricardo Vaz, assessor do Sporting, a ordenar que deixasse entrar o BMW nas instalações para ir buscar "os líderes das claques".

O carro entrou e saiu sem ser detectado pela GNR mas foi filmado pelas câmaras da CMTV.

Em entrevista à SIC, Nuno Torres garantiu que teve autorização de Alvalade para circular no recinto. "Entrei com o carro. Fui autorizado pelo Sporting e pelos responsáveis da segurança. Não tive problema nenhum. Tinham dado autorização com a minha matrícula e entrei", disse o motorista do BMW, que saiu do recinto com mais quatro passageiros.

Para as autoridades, o depoimento que Nuno Torres deu na sexta-feira, no tribunal do Barreiro, é "vital", pois pode colocar responsáveis do Sporting no centro da investigação. "Se vier a estar em causa quem deu ordem ao segurança para abrir a cancela então aí a estrutura do clube irá a processo", explicou fonte da investigação.