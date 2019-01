Militantes do PNR fazem espera a assessor do BE

Dois militantes do Partido Nacional Renovador perseguiram Mamadou Ba e dirigiram-lhe mensagens de ódio. O episódio foi filmado e publicado no Facebook por um deles.

O assessor do Bloco de Esquerda, Mamadou Ba, foi esta manhã perseguido por dois militantes do Partido Nacional Renovador que o criticaram por ter falado da atuação da polícia no incidente no bairro da Jamaica, no Seixal. Um deles é João Patrocínio, candidato do Partido Nacional Renovador às eleições europeias.



Patrocínio afirma: "Somos nós que te pagamos, através do Bloco de Esquerda, para manteres uma associação de ódio racial." "E como estrangeiro deve respeitar", acrescenta ainda o homem que está a filmar. O vídeo foi publicado na conta de Facebook pessoal de Carlos Teles, do PNR Odivelas.



Ba, dirigente da SOS Racismo, acaba por responder: "Sabem o que é isto que estão a fazer? É bullying. Eu não tenho medo." À medida que o vídeo avança e o tom das acusações fica mais exaltado, vão se aproximando pessoas que tentam por fim aos desacatos.



Este está a ser amplamente partilhado pelos militantes do partido, incluindo por Augusto Martins, conselheiro nacional do PNR, que junta ainda: "Temos homem, o nosso João Patrocínio, candidato do PNR às Europeias a confrontar Mamadou do Só-Racismo hoje de manhã em Lisboa. Só o PNR tem a coragem para dizer o que todos pensam, mas poucos dizem. Logo à noite são todos bem-vindos para o nosso protesto!!"



No vídeo, os dois homens referem-se a uma publicação que Ba fez no Facebook onde chama à PSP "bosta e bófia" e critica os "sermões idiotas de pseudoradicais iluminados" após os confrontos no Bairro da Jamaica.



Na caixa de comentários são muitos os que apoiam a atuação destes dois militantes. "Parabéns a quem está por trás deste vídeo e quem levou isto para a frente. A esquerda tem os dias contados em Portugal!", escreveu um utilizador. Há ainda quem os reprove. "Nojo de vocês. Já agora não gravaram de início porquê? Nojo, nojo, nojo", lê-se noutro comentário.



O PNR convocou uma manifestação esta sexta-feira em frente ao Ministério da Administração Interna, seguida de uma marcha lenta até à sede do Bloco de Esquerda. Os organizadores do protesto justificam-no com a oportunidade de demonstrar o seu apoio à polícia a a oposição à associação SOS Racismo.

Está também marcada para hoje uma manifestação dos residentes do Bairro da Jamaica, esta em frente à Câmara Municipal do Seixal.