A GNR de Faro deteve um homem de 48 anos que alegadamente agredia e ameaçava a mulher em frente à filha menor, perseguindo-a por não aceitar a separação, foi esta quinta-feira anunciado.



Em comunicado, o Comando Territorial de Faro da GNR refere que o homem, suspeito de violência doméstica, foi detido na quarta-feira, na sequência de uma investigação do Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas de Faro, que decorria há cerca de um mês.



A GNR apurou que o suspeito, "na presença da sua filha menor, com 13 anos, reiteradamente agredia, injuriava e ameaçava de morte a sua mulher, de 45 anos, bem como controlava todos os seus movimentos, perseguindo-a constantemente, não aceitando a separação".



No seguimento das diligências, os militares deram cumprimento a um mandado de detenção, um mandado de busca domiciliária e outro em veículo, tendo sido apreendido um bastão artesanal utilizado para ameaçar a vítima.



O suspeito ficou detido nas instalações da GNR e vai ser presente hoje a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Faro.