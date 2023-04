Ex-adjunto de Galamba nega ter-se envolvido numa agressão no Ministério das Infraestruturas

Frederico Pinheiro, o ex-adjunto do ministro das Infraestruturas João Galamba que foi exonerado, nega quaisquer alegações de ter roubado computadores ou de se ter envolvido em altercações no Ministério.







Manuel de Almeida/Lusa

"Eu desminto que tenha roubado o que quer que seja. Não fui notificado de nada e, se for, vou defender-me nas instâncias próprias", garante em declarações àSegundo o Jornal de Negócios , Frederico Pinheiro "agrediu três elementos do gabinete do ministro das Infraestruturas e roubou um computador, que levou para casa", depois de ter sido avisado via telefone por João Galamba da sua exoneração. "Perante as agressões e o roubo, foi feita participação às autoridades policiais, que se deslocaram a casa do ex-adjunto de Galamba e recuperaram o equipamento informático. Segundo a CNN, o computador teria informação classificada."A queixa-crime foi apresentada pelas funcionárias do gabinete alvo de agressão.O ex-adjunto do ministro foi exonerado por "comportamentos incompatíveis com os deveres e responsabilidades" inerentes ao exercício das funções , indicou o Ministério das Infraestruturas. A demissão ocorreu após uma fuga de informação de mensagens trocadas acerca de uma reunião entre deputados do PS e a CEO da TAP, e documentos que mostram que Fernando Medina e João Galamba só pediram respaldo jurídico para a demissão da CEO depois de a terem anunciado ao país.Em comunicado enviado anteriormente às redações, Frederico Pinheiro disse que defendeu a divulgação das notas tiradas da reunião de 17 de janeiro, com a CEO da TAP, o PS e o Governo, e que João Galamba teve "uma reação irada". No dia seguinte, foi despedido.