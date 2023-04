Ex-adjunto de Galamba omitiu notas de reunião durante 2 meses

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

O ex-adjunto do ministro das Infraestruturas João Galamba, Frederico Pinheiro, omitiu a existência das notas da reunião entre a CEO da TAP e o grupo parlamentar do PS durante dois meses. Foi exonerado por Galamba na sequência desse episódio, que obrigou o Governo a pedir um adiamento do prazo para entega de documentação à comissão de inquérito, sabe o Negócios. E foi na sequência da exoneração que agrediu três pessoas no Ministério das Infraestruturas.







JOSÉ SENA GOULÃO/LUSA

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Leia toda a história no Jornal de Negócios