"Só posso esboçar um sorriso porque António Costa tem um cabeça de lista que é a cara do desinvestimento, a cara da má execução dos fundos, que é cara lamentável de uma governação perdida para o desenvolvimento nosso pais, do mundo rural e do Interior. É essa a má cara do candidato PS", afirmou Cristas, num breve discurso antes do "grande Nuno Melo", o cabeça de lista do CDS às europeias de 26 de maio.



A líder centrista elogiou os atributos do candidato centrista, por entre sorrisos da assistência, e afirmou que o CDS "tem uma cara engraçada", tentando contrapor a diferença com os candidatos socialistas: "[Nuno Melo] é a cara da voz de Portugal na Europa e dos interesses portugueses na Europa".

A presidente do CDS-PP atacou hoje Pedro Marques , a "má cara do candidato do PS " às europeias e do "desinvestimento, da má execução dos fundos", em resposta a António Costa que criticou os "candidatos engraçadinhos" da direita.Um dia depois de ouvir Costa atacar PSD e CDS por apresentarem "candidatos que são muito engraçadinhos para debates de televisão", Assunção Cristas aproveitou para dar a resposta num discurso para cerca de duas centenas de apoiantes, durante um almoço de campanha, em Meda, Guarda.