Desde quarta-feira que circulam duas fotografias pelas redes sociais e grupos de WhatsApp. Uma mostra um carro azul (um SUV) com dois pneus esvaziados e com um papel no limpa pára-brisas. A outra mostra uma fotografia de um papel onde se pode ler uma mensagem de um grupo chamado "Tyre Extinguishers" ("Os Extintores de Pneus" em tradução livre), informando que esvaziaram os pneus do veículo como forma de combate às alterações climáticas. Ativismo? Crime? Parvoíce? As opiniões nas redes sociais dividem-se (como sempre).