Volta a França: pioneses deixados na estrada atingem pneus dos ciclistas

O Tour de França começou no passado dia 1 de julho e está marcado pelo incidente que ocorreu no domingo. Entre Vitória e San Sebastián, no País Basco, os pneus das bicicletas dos ciclistas acertaram em pioneses que se encontravam no asfalto.







REUTERS/Benoit Tessier

Merci pour ce genre de connerie humaine … je pense ne pas avoir été le seul victime de crevaison dans le final … sachez qu’on peut tomber et se faire très mal avec vos conneries bande d’abrutis … pic.twitter.com/IoTMolFKgO — Lilian Calmejane (@L_Calmejane) July 2, 2023

Tratavam-se de cerca de 15 e 20 pioneses espalhados pelo chão no trecho final da etapa e enquanto alguns atletas foram capazes de se desviar outros tiveram mesmo de passar por cima dos objetos pontiagudos, arriscando danos nos pneus das bicicletas.Binge Fernández, diretor da equipa da Cofidis, confirmou que quase todos os atletas da equipa foram atingidos pelos pioneses.Lilian Calmejane, da Intermarché-Circus-Wanty, partilhou um vídeo na sua conta do Twitter onde também é possível ver o seu pneu da frente atingido pelos pioneses e referiu: "Obrigada por esta estupidez. Não acredito que tenha sido o único a sofrer disto. Espero que saibam que podem causar muitos danos com as vossas estupidezes, imbecis".Segundo o El Mundo a polícia do País Basco já está alerta e a investigar para tentar descobrir a origem do ato antidesportivo, que pode até constituir um crime. Os ciclistas chegam a atingir os cem quilómetros por hora pelo que qualquer queda ou obstáculo pode se tornar um perigo para a sua segurança e integridade física.