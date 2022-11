Os maiores mitos ecológicos

Devemos usar um copo de papel ou de plástico? E será que o carro elétrico é mais amigo do ambiente? Especialistas alertam que a reutilização é muitas vezes melhor do que a reciclagem.

Quando entramos numa loja e nos perguntam se queremos saco, a decisão que pesa muitas vezes é qual é a opção mais ecológica? Num piscar de olhos optamos pelo saco de pano, com aquela mensagem escrita de Save the Planet. Mas e se lhe dissermos que essa não é a opção mais sustentável? Existem muitos mitos relacionados com ecologia que nos podem conduzir a opções erradas. A SÁBADO consultou especialistas para perceber que um saco de plástico tem menor impacto ambiental do que um saco de algodão ou que um copo de papel não é mais amigo do ambiente do que um de plástico. Mas há uma regra de ecologia que devemos decorar: a reutilização intensiva.