Governo reage e reabre apoio financeiro para o bem-estar Animal

Foram mais de 50 as associações de animais que se juntaram para escrever uma Carta Aberta ao Governo onde pediam o relançamento do Programa de Apoios e Incentivos Financeiros para o Bem-Estar Animal. Diziam estar "no limite", com menos donativos e apoios de voluntários, o que dificultava a manutenção das mesmas. Mas esta semana tiveram a notícia que esperavam.







Reuters

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

, Ana Palha confirmou ter recebido "com muita alegria e alguma emoção" uma chamada do gabinete do ministro do Ambiente e Ação Climática a informar da publicação dos avisos para a candidatura ao apoio A notícia surge também depois da SÁBADO ter denunciado o caso e da deputada única do PAN, Inês de Sousa Real, ter interpelado o primeiro-ministro numa sessão plenária na semana passada.Em 2022 foram consagrados cinco apoios num total de €10.500.000. A quantia tinha como objetivo ajudar associações na "construção e a modernização de centros de recolha oficial de animais de companhia e de instalações das associações zoófilas", a "prestação de serviços veterinários de assistência a famílias carenciadas", o desenvolvimento de "campanhas de esterilização de cães e gatos" bem como de "apoio à identificação eletrónica e registo de animais de companhia" e ainda uma campanha de "comparticipação das despesas que as associações zoófilas legalmente constituídas suportem com a aquisição de produtos de uso veterinário ou de serviços médico-veterinários".