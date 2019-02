PS e BE acusam Assunção Cristas de usar a moção de censura ao Governo como “cortina de fumo” para ocultar o facto de estar a ser investigada pela venda do Pavilhão Atlântico ao genro de Cavaco Silva.

Ascenso Simões, do PS, foi o primeiro a notar que a moção de censura do CDS ao Governo foi anunciada pouco depois de ser notícia que Assunção Cristas está a ser investigada pela venda do Pavilhão Atlântico a Luís Montez. Mas o BE também não deixou passar a coincidência.



Catarina Martins notou que a moção de censura foi apresentada "escassas horas depois do anúncio de uma investigação à venda do Pavilhão Atlântico".





PGR confirma investigação a decisão da ministra Cristas O Ministério Público está a investigar os contornos do negócio de venda do Pavilhão Atlântico ao genro de Cavaco Silva, Luís Montez. "Confirma-se a existência de um inquérito, o qual se encontra em investigação", afirma Procuradoria-Geral da República, em resposta escrita à SÁBADO.





A líder do BE diz não saber mesmo se está perante uma "cortina de fumo", "um biombo grande suficiente para tapar o Pavilhão Atlântico", uma "corrida da direita" ou uma "autocensura" do CDS.

Catarina Martins estranha que as lutas sociais e greves sejam agora argumento para uma moção de censura do CDS, "que não quis nada do que foi feito em nome de quem trabalha" e que por várias vezes travou iniciativas da esquerda pelos direitos dos trabalhadores.

"O CDS, seja pela abstenção, seja pelo voto contra, ajudou o Governo a travar cada uma das soluções propostas pela esquerda", lembrou a bloquista que acha que "o CDS só pode estar a censurar-se a si próprio" quando fala nas expectativas de classes como as dos enfermeiros ou dos professores ou crítica a falta de investimento público.

"O CDS nunca deu o seu voto a favor do investimento público", frisou Catarina Martins.

Antes, Ascenso Simões, do PS, tinha usado as palavras de Paulo Portas para desmontar a iniciativa do CDS. O deputado socialista recordou que Portas defendeu, enquanto líder centrista, que a apresentação de uma moção de censura só faz sentido quando é apresentada por quem tem uma alternativa de Governo e quando há garantias de a ver aprovada.