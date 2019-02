O líder parlamentar do PSD não vai intervir na discussão da moção de censura apresentada pelo CDS-PP, que já tem o apoio do PSD. Vários deputados social-democratas não estão agradados com esta decisão.

À SÁBADO, o social-democrata confirmou que não vai intervir, remetendo para o comunicado do PSD, onde o partido afirma que, "como é por demais evidente, a moção de censura ao Governo apresentada pelo CDS não tem qualquer efeito prático". "A par de algumas notícias, a sua única consequência é a realização de um debate regimental na Assembleia da República na próxima quarta-feira", lê-se no comunicado.



Ao invés de ser o líder parlamentar a intervir, serão outros três deputados - Ricardo Baptista Leite, Emídio Guerreiro e Joana Barata Lopes -, apurou a SÁBADO junto de fonte social-democrata.



Além disso, a decisão do líder parlamentar do PSD não intervir não caiu bem em alguns deputados do PSD. Fontes do PSD ouvidas pela SÁBADO consideram que esta decisão transparece um "desinteresse" de oposição ao governo.



Já esta terça-feira, foi cancelada a reunião dos parlamentares do PSD para preparar o debate de moção de censura. A decisão de anula o encontro foi comunicada pelo líder da bancada social-democrata, Fernando Negrão, por correio eletrónico. Tudo porque o facto de não haver trabalhadores na Assembleia da República obrigaria muitos deputados a uma viagem que não estava prevista. Fonte ouvida pela SÁBADO explicou que Negrão pediu aos deputados que enviem contributos por escrito sobre o debate desta quarta-feira.



Recorde-se que o primeiro-ministro, António Costa, enfrenta esta quarta-feira a sua segunda moção de censura, a 30.ª em 45 anos de democracia. Esta é a sétima moção de censura apresentada pelo CDS-PP e a 30.ª a ser discutida na Assembleia da República. Apesar dos votos favoráveis de CDS-PP e PSD, Oo três partidos de esquerda que têm apoiado o executivo, PCP, BE e PEV, já anunciaram que votam contra. Com os votos do PS, a moção é chumbada.