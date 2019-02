Assunção Cristas diz que o objetivo da moção de censura que traz ao Parlamento só tem um objetivo: deitar abaixo "um Governo incompetente".

"Desengane-se quem quer ler ou tresler objetivos diversos na ação do CDS", garantiu a líder centrista, que começou, porém, por desvalorizar o facto de se saber à partida que a moção não passará.

Cristas fez o historial das 31 moções de censura apresentadas desde o início da democracia, para sustentar a tese de que a eficácia política desta iniciativa se esgota na queda do Governo que censura.

"De todas estas apenas uma moção de censura determinou diretamente a queda do Governo, todas as outras foram a afirmação de uma posição política", recordou Assunção Cristas, que mesmo sem se referir uma única vez aos partidos da direita, não deixou escapar a oportunidade de deixar claro que quer assumir-se como líder da oposição.

"Ainda bem que há o CDS para fazer oposição", disse, num discurso centrado em apontar as falhas da governação, com a crise na Saúde, a instabilidade social provocada pelas greves, o fraco investimento público e a elevada carga fiscal como exemplos do que motiva esta moção de censura.

"É um Governo esgotado, desnorteado, sem ação", resumiu, explicando que tal como está o Executivo vai passar os meses que faltam até às eleições de 6 de outubro limitado a uma "direção de campanha do PS", pelo que seria desejável avançar já para uma definição nas urnas.

Para BE e PCP ficaram as maiores provocações.

"Deixem-se de habilidades. Assumam que continuam a apoiar este Governo - e então poupem-nos à desfaçatez de quererem ser ao mesmo tempo Governo e oposição - ou tenham estatura e votem esta moção de censura", atirou Cristas, que garante que votaria sempre favoravelmente uma iniciativa deste tipo vinda das esquerdas.

"Admitimos que discordem dos nossos fundamentos, mas então, tenham coragem, PCP e BE, de apresentarem as vossas próprias moções de censura. Desafio-vos a apresentarem as vossas moções de censura e, posso garantir-vos, que independentemente dos fundamentos, a nossa posição será então a mesma de hoje, pelo fim do Governo e pela devolução da voz aos portugueses em eleições já a 26 de maio", lançou.