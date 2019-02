"Para nós aqui não está o presidente do sindicato, está o enfermeiro Carlos Ramalho, membro da ordem e, portanto, merece a nossa solidariedade", afirmou aos jornalistas, acrescentando que um outro enfermeiro do norte se vai associar também a esta greve de fome.



A bastonária admite que esta medida é extrema, mas lembrou que tem avisado para que os enfermeiros não fossem encostados à parede "para que não houvesse esta radicalização".



"Tememos que outras coisas se sigam e não faz sentido nenhum este braço de ferro e estamos disponíveis para ajudar a mediar o conflito", declarou.



Ana Rita Cavaco frisou que as reivindicações dos enfermeiros são justas e que o Governo tem obrigação de negociar.



Para a bastonária, "há uma má vontade em negociar com os enfermeiros", aludindo a que várias classes profissionais, como os professores, vão sendo chamadas para negociações.

A bastonária dos enfermeiros foi esta quarta-feira manifestar solidariedade para com o presidente do Sindicato Democrático dos Enfermeiros , que entrou em greve de fome, e alertou para o risco de radicalização da luta dos enfermeiros. Ana Rita Cavaco foi esta quarta-feira ao início da tarde demonstrar apoio a Carlos Ramalho, que está desde as 12:30 junto ao Palácio de Belém, em Lisboa, em greve de fome como protesto pela forma como o Governo tem tratado a greve cirúrgica dos enfermeiros e exigindo o retomar das negociações.