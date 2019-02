António Costa é um "otimista irritante", que continua a ver o copo meio cheio em quase todas as circunstâncias. A moção de censura do CDS ao Governo não escapa a está regra.

Costa vê neste "ato falhado contra a solução governativa" uma forma de deixar claro que a direita continua sem ser alternativa e que a esquerda continua a garantir a estabilidade política, mesmo depois de aprovados todos os orçamentos da legislatura.

"A presente moção de censura tem uma e só uma virtualidade, confirmar que a direita permanece em minoria neste Parlamento e que não dispõe de qualquer alternativa viável de Governo", começou por dizer António Costa, para logo em seguida encontrar outra vantagem na iniciativa do CDS.

"A anunciada rejeição da moção de censura reforça assim a nossa credibilidade internacional", defendeu o primeiro-ministro, lembrando que a estabilidade demonstrada pela votação da esquerda é mais uma prova de que Portugal é uma ilha de estabilidade numa Europa "onde os focos de instabilidade se multiplicam".

De resto, Costa vê na iniciativa de Assunção Cristas mais uma guerra à direita do que uma ameaça às esquerdas.

"Esta moção nada tem, por isso, a ver com a disputa do Governo, mas tão só com a medição de forças na oposição", desvalorizou o primeiro-ministro.

"O artificialismo desta iniciativa fica aliás patente nos fundamentos da moção de censura, em que o CDS-PP se pretende apresentar como porta-voz das lutas sindicais, que sempre diabolizou, guardião do SNS contra o qual votou e nunca desistiu de querer destruir", atacou António Costa, que fez um discurso sobre o que considera serem as promessas cumpridas do Governo do SNS à redução do IRS.

"Há ainda muito para fazer na recuperação das feridas da crise e na preparação do futuro? Claro. Por isso, aqui estamos, determinados a prosseguir o nosso trabalho. Por isso, a direita merece continuar em minoria no país, para bem de Portugal e dos portugueses", concluiu.