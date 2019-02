Politólogos explicam à SÁBADO que os partidos só apresentam moções de censura "quando têm garantias que não são viabilizadas". E os números não enganam.

Em grande parte dos casos, os partidos só apresentam moções de censura, cujo derradeiro objetivo é derrubar o Governo vigente, "quando têm garantias que não são viabilizadas", explica o politólogo Pedro Adão e Silva à SÁBADO. Parece contraditório, não é? Mas isso poderá ser uma primeira pista para a taxa de sucesso destes instrumentos parlamentares na democracia portuguesa: desde 1974, já foram apresentadas 30 moções de censura e só uma foi aprovada. Qual é o objetivo então?





Contudo, referem os especialistas ouvidos pela SÁBADO, governos só caem com moções de censura se forem minoritário e sem apoio parlamentar. "Mais facilmente um governo cai com uma votação. Como é o caso de José Sócrates: o antigo primeiro-ministro caiu no seu segundo governo minoritário quando perdeu a votação do PEC IV", exemplicou.



Apenas uma fez cair o Governo, em abril de 1987. O então PRD, o Partido Renovador Democrático, apresentou uma moção contra o Governo minoritário do PSD, liderado por Cavaco Silva. Era o ataque do PRD por o executivo ter criticado a visita de uma delegação de deputados à Estónia, numa altura em que a república báltica ainda integrava a ex-URSS.

Antes de aprovada no parlamento, o PRD ainda tentou uma solução governativa com o PS, então liderado por Vítor Constâncio, mas o Presidente da República de então, Mário Soares, optou pela dissolução e convocou eleições antecipadas, que deram a primeira maioria absoluta, ao PSD de Cavaco Silva.

Um outro executivo, este liderado por Carlos da Mota Pinto, caiu, a 11 de junho de 1979, mas devido à ameaça da apresentação de duas moções de censura - uma do PS e outra do PCP. Com a aprovação das moções garantida, Mota Pinto demitiu-se na véspera.

"As moções de censura em Portugal têm, em geral, com um objetivo simbólico, tático e de escrutínio parlamentar" salienta Carlos Jalali, politólogo da Universidade de Aveiro. "É um instrumento parlamentar de fiscalização porque obriga o Governo a responder perante plenário a uma série de questões; é simbólico porque posiciona o partido que apresenta a moção, sinalizando ao seu eleitorado especifico esta sua dominância de oposição ao governo; é tático porque tem um impacto mediático muito substancial. Quem apresenta uma moção de censura sabe que vai dominar a agenda mediática dos próximos dias", salienta o especialista.No caso da moção de censura apresentada pelo CDS-PP esta quarta-feira, nem seria do interesse dos centristas derrubar agora o Governo, conta o politólogo António Costa Pinto. "Se derrubassem Costa agora, em época pré-eleitoral, o CDS-PP seria penalizado. Essa margem de segurança dá [aos centrista] a oportunidade de fazer a saliência negativa a esta conjuntura crítica [do Executivo]". explica. Na visão do especialista, outro motivo para fazer esta moção de censura é marcar uma posição no eleitorado de direita, especialmente com estes novos partidos. "A par de Rui Rio se encontrar finalmente em condições para uma oposição mais ativa ao Governo, a verdade é que o CDS-PP tem um novo desafio, que são os novos partidos à direita", diz, referindo-a ao Aliança, partido do antigo primeiro-ministro Pedro Santana Lopes, e do Chega, de André Ventura, ambos dissidentes do PSD.