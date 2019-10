O guia turístico nos EUA que afinal era um espião chinês

Um guia turístico chinês na Califórnia, Estados Unidos, foi acusado de ser um espião internacional e entregar informação confidencial de segurança norte-americana a oficiais na China.

Xuehua Edward Peng, de 56 anos, foi detido esta sexta-feira depois de "combinar estratégias antigas de espionagem com tecnologia moderna", numa operação que as autoridades dos EUA indicaram "providenciar um raro vislumbre dos esforços secretos a República Popular da China para obter informações classificadas de segurança nacional dos Estados Unidos".

O diretor do FBI, Christopher Wray, afirma à Associated Press que a China é uma maior ameaça em esforços de espionagem que qualquer outro país no mundo, incluindo a Rússia. Em julho, perante o Senado norte-americano, Wray afirmou que o FBI tinha mais de mil investigações envolvendo espionagem económica e tentativas de roubo de propriedade intelectual – a maioria delas com origem chinesa.

Neste caso, Xuehua Edward Peng terá recolhido material digital, em hotéis dos estados da Califórnia e Geórgia, com cartões de memória com informações confidenciais. Em troca deixava dinheiro – entre diferentes ocasiões acumulou um valor de 65 mil euros que seriam destinados a oficiais chineses.

Só que o FBI intrometeu-se no esquema através de um agente duplo. Desde 2015, Peng trocou correspondência, segredos de Estado e dinheiro com um agente do FBI. Em seis ocasiões separadas, o guia turístico reservava um quarto de hotel, deixava até 20 mil dólares (mais de 18 mil euros) para trás, o agente duplo deixava um cartão de memória com informação, que o espião chinês recebia para viajar até Pequim para o entregar às autoridades chinesas.

Um cidadão chinês naturalizado norte-americano em setembro de 2012, chegou aos EUA com um visto provisório e tornou-se residente permanente em 2006.

Se for condenado, Peng poderá enfrentar 10 anos de prisão bem como uma multa de 250 mil dólares – cerca de 229 mil euros.