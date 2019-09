Chineses dizem que espionagem em Fátima foi mal entendido e o MNE aceitou

O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE) considera encerrado o incidente diplomático no qual vários funcionários da embaixada da China em Lisboa tentaram impedir que dois opositores do governo chinês de participarem num encontro de líderes políticos e religiosos em Fátima, no final de agosto. Para isso bastou à Embaixada da China garantir que nunca tentou impedir a realização da reunião ou das atividades previstas no encontro. Contudo, os organizadores reafirmaram à SÁBADO as tentativas de interferência chinesa e garantiram que nunca foram contactados pelas autoridades portuguesas para esclarecer o que aconteceu.







ePaper ou encontre-o nas bancas a 19 de setembro de 2019.

Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no Assine já a Sábado digital por 1 euro para ler este artigo noou encontre-o nas bancas a 19 de setembro de 2019.Se já é assinante, faça login e leia o artigo diretamente no ePaper da SÁBADO