O negócio de venda de 60% da Montepio Seguros ao grupo chinês CEFC-China Energy Company Limited foi proposto pelo gabinete do primeiro-ministro, António Costa, avança esta sexta-feira o Público.

A informação conta da acta da reunião mensal do Conselho Geral da Associação Mutualista Montepio Geral, realizada a 19 de Setembro de 2017, e foi o presidente, Tomás Correia, que informou os conselheiros.

Tomás Correia pediu a palavra no final da reunião para dizer que tinha recebido uma proposta "encaminhada via Gabinete do senhor Primeiro-Ministro" sobre um grupo chinês que estava interessado em desenvolver "uma parceria na área dos seguros e da banca."

Na altura, o presidente aconselhou a que se negociasse e adiantou que a "a CEFC enviara já um projecto-piloto para discussão", no sentido do grupo chinês entrar no capital da Lusitânia Seguros – uma empresa que desde 2012 dava prejuízos no total de 115,6 milhões de euros.

Em Novembro o negócio foi celebrado e 60 % da Montepio Seguros (Lusitânia Vida, Lusitânia Seguros e N Seguros) à CEFC, a mesma empresa que mostrou interesse em adquirir os activos petrolíferos da Fundação Gulbenkian, e que no passado mês de Março foi abalada com a notícia de que o seu fundador, Ye Jianming, estava a ser investigado pelas autoridades chinesas por corrupção e acabou detido.