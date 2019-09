“A embaixada chinesa pediu para nos desconvidarem”

O bispo emérito de Hong Kong, Cardeal Joseph Zen, falou com a SÁBADO a partir da antiga colónia britânica, para onde voltou após o encontro da International Catholic Legislators Network (ICLN) que o trouxe a Fátima entre 22 e 25 de agosto. Apesar de não ter conseguido encontrar disponibilidade a tempo de a entrevista acompanhar a investigação que faz a capa da SÁBADO desta semana, o cardeal, de 87 anos, fez questão de cumprir o prometido de forma a contar não só o que aconteceu durante a visita a Portugal mas também o que se passa atualmente em Hong Kong, o motivo que levou a embaixada Chinesa em Lisboa a montar uma operação subversiva para tentar impedir a sua participação – e a de Martin Lee, fundador do Partido Democrático de Hong Kong – no encontro que juntou na mesma sala líderes religiosos e políticos, como o chefe de gabinete de Donald Trump, Mick Mulvaney. A situação que descreve é drámatica: "Estamos à espera que uma tragédia aconteça". E depois de descrever as suas preocupações e dos manifestantes de Hong Kong pede: "Por favor rezem também por nós".



Cardeal Zen, pode dizer-me o que se passou em Fátima?

Quando chegámos disseram-nos que a embaixada chinesa fez um pedido aos organizadores da ICLN para nos desconvidarem a mim e ao senhor Martin Lee, fundador do Partido Democrático. Em Hong Kong chamamos-lhe ‘pai da democracia’. Eles queriam que a organização nos dissesse para ir embora. Mas aquele era um encontro privado entre católicos, não fazemos declarações públicas nem demos entrevistas. Mas eles disseram que não éramos qualificados, que éramos pessoas com ideias diferentes. Mas ali falámos entre pessoas iguais, que conhecemos. O governo estava um pouco preocupado e enviou a policia para a porta do local do encontro para garantir que nada acontecia. Foi um pequeno incidente e uma tentativa para nos perturbar.

Foi abordado diretamente por responsáveis chineses?

Não. Eles abordaram os organizadores do encontro.





Apercebeu-se que tentaram entrar no encontro e descobrir o que estavam a discutir?

Sabe, há coisas a acontecer em Hong Kong. Há tantos protestos contra o governo chinês e eles estão preocupados com a atenção internacional e querem desencorajar qualquer coisa… suspeitaram que eu e o senhor Martin Lee iríamos convidar os participantes do encontro a fazer alguma coisa contra a China. Mas esse não era o propósito do encontro. Claro que informámos todos do que está a acontecer. O meu trabalho é falar-lhes da situação religiosa na China, das perseguições religiosas na China. Disse aos participantes que o Comunismo nunca muda. Infelizmente o Vaticano adotou a atitude errada, só para agradar ao governo chinês, para se comprometer. [O Vaticano] rendeu-se. É por isso que a situação na China é muito má, muito má.

Era o que lhe ia perguntar a seguir. Como descreve essa situação da Igreja Católica em Hong Kong e na China?

Hong Kong é um local pequeno. Apesar de haver a promessa de um alto grau de autonomia, de haver um país dois sistemas, somos uma peça pequena na China. Mais tarde ou cedo vamos depender da autoridade da china. Até este momento estamos livres disso porque somos uma região especial. Recentemente, a proposta desta lei da extradição é realmente uma ameaça à nossa liberdade, especialmente à liberdade de expressão. Mais cedo ou mais tarde eles vêm para Hong Kong para diminuir a liberdade religiosa. Por exemplo, muitas pessoas dizem que a nomeação do nosso bispo deve ter a bênção de Pequim. Antes ninguém se atrevia a dizer isso. A situação é diferente de há 22 anos, quando foi o regresso. Agora tem cada vez mais controlo e querem ter o controlo completo. É esse o problema.

Portanto, é contra o acordo assinado o ano passado entre o Vaticano e Pequim no ano passado?

Eles já o terminaram. Já deram o último passo. Absorveram a Igreja. Deixaram tudo nas mãos dos comunistas. É incrível. Coloquei algumas perguntas no documento que saiu a 28 de junho. Fui a Roma apresentar as minhas questões. O documento foi preparado pelo Parolin [Cardeal Pietro Parolin, Secretáro de Estado do Vaticano] mas não está a assumir a responsabilidade. O documento não está assinado por ninguém nem especifica qual o departamento [que o elaborou]. Diria que é um negócio muito sujo. O papa prometeu olhar para o assunto, mas ao fim de dois meses ainda estou à espera. Neste documento de 28 de junho encorajei as pessoas a juntarem-se à igreja que objetivamente é esquemática. É um grande escândalo. Quis que todo o mundo soubesse.

Na igreja há duas igrejas, a oficial e a clandestina. Os membros da igreja clandestina continuam a ser perseguidos?

A igreja clandestina continua clandestina porque não querem ser uma igreja controlada pelo governo. Uma igreja controlada pelo governo não é católica. Não obedecem à igreja católica, obedecem ao governo. Na verdade são escravos do governo. Agora a Santa sé, Parolin, decerto com a permissão do papa está a encorajar todos a juntarem-se à Igreja oficial. E dizem que vão respeitar aqueles que não o façam. Mas não é respeito, é tolerancia temporária. Porque sabem que esta igreja clandestina vai morrer. Primeiro porque muitos, encorajados pela Santa sé, podem juntar-se à igreja oficial. Depois porque os poucos que permanecem na clandestinidade deixam de ter um bispo. Todos morrem e eles não nomeiam novos. Quando o atual morrer não haverá outro. E a igreja morrerá. É esse o plano do Cardeal Parolin.

Está em Hong Kong neste momento?

Sim, vivo em Hong Kong, é a minha casa. Vim em 1948, há mais de 70 anos.

Como descreve a situação neste momento em Hong Kong?

É desesperada. Porque este executivo propôs uma lei da extradição que significa que a qualquer momento podemos ser enviados para a China para sermos julgados por tribunais chineses. É incrível. Não poderíamos mais viver em paz. Teríamos de viver em terror, temendo a qualquer momento ser presos se dissermos algo contra o governo. O povo opôs-se. Tivemos uma marcha de um milhão de pessoas, a segunda de dois milhões, mas o governo não nos ouviu. Não retirou a lei. Depois prenderam pessoas. Os jovens opuseram-se mas não deu frutos. Então fizemos algo mais forte. Começaram a perturbar edifícios do governo, estações de polícia, estações de comboio, aeroporto, para chatear o governo. Mas o governo deu permissão à polícia para lutar contra os jovens, para lhes bater, para lhes prender. E até usaram as tríades, pessoas terríveis de sociedades ilegais secretas, para bater nas pessoas e controlá-las. Mas os jovens são tão corajosos. Tenho pena deles porque estão sempre em perigo. A policia bate-lhes, é terrível, e absolutamente sem necessidade. Os jovens estão a usar muito pouca, diria violência simbólica. Mas são presos e levados a tribunal. Todos os dias acontece alguma coisa. Alguém sofre. Já há mais de mil pessoas presas e muitas levadas a tribunal. É incrível. Muito cruel. Uma verdadeira violência e perseguição do povo. Após tantos dias Carrie Lam não aceita as nossas exigências. Uma importante é nomear uma comissão independente para investigar o que aconteceu estes dias, quem começou a usar violência. Tudo isso deve ser investigado seriamente por uma comissão independente. Mas eles não aceitam isso. Todos os dias estes jovens fazem algo para perturbar o governo e o governo usa a polícia para lhes bater, torturar e levar a tribunal. Estamos muito tristes com isto. Só podemos ver, mas é terrível.

Acha que a certa altura o governo Chinês pode interferir diretamente?

Sim, tudo é possível. Não sabemos. Estamos à espera que uma tragédia aconteça. Até agora feriram muitas pessoas. Talvez um dia matem alguém. Ou o povo mate um polícia. Então haverá grandes problemas. Mas isso pode acontecer todos os dias, porque eles batem terrivelmente nas pessoas, muitas estão seriamente feridas.

Não podemos evitar comparações com o que aconteceu em Tiananmen. Algo como isso pode ser possível?

Sim. Estão a fazer coisas que aconteceram durante o nazismo na Alemanha, no comunismo na Europa e na China. As mesmas coisas acontecem aqui.

Qual pode ser a solução para o problema?

É preciso um milagre. O milagre da conversão. Que a chefe do executivo mude realmente de ideias e reconheça que foi errado [propor a lei] e dizer às autoridades de Pequim que somos pessoas boas, amamos o nosso país, mas não queremos perder a nossa liberdade de expressão. É a única coisa. Mas não vão fazer isso porque o chefe do executivo é nomeada por Pequim. Então tem de obedecer. Não tem poder ou influência sobre Pequim, que a controla completamente. Não há muita esperança. Talvez Deus faça um milagre fora das nossas expectativas. Aconteceu na Europa há 30 anos. Ninguém esperava que o muro de Berlim caísse. Mas caiu. Rezamos. Por favor rezem também por nós. A Nossa Senhora é a nossa esperança.