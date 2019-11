"Estou farto de eleições, mas a democracia é assim mesmo." Jua foi um dos milhões de espanhóis que voltaram às urnas, este domingo, para escolher os 350 deputados e 208 senadores das Cortes Gerais . Foi a quarta vez em quatro anos que os eleitores votaram para tentar resolver o impasse político e esta declaração feita à Lusa espelha o estado de espírito de quem parece não ver uma solução ao fundo do túnel A abstenção dos espanhóis ronda os cerca de 30%, numa altura em que ainda faltam os dados dos espanhóis emigrados: votaram 69,88% dos espanhóis, menos 5,87 pontos que nas eleições de 28 de abril. Um valor muito próximo das eleições de junho de 2016, em que 69,83% dos eleitores foram às urnas. Os espanhóis consideram estes valores um alerta vermelho e até usam Portugal como exemplo. "Nas eleições legislativas em Portugal, no mês passado, só foram às urnas 48,57% dos eleitores", recordou o El Periódico, defendendo a necessidade de ver o "copo meio cheio". Os números recordados pelo jornal espanhol foram mesmo um recorde em Portugal: nunca tão poucos eleitores se deslocaram às urnas para escolherem quem os vais governar, sendo que o valor da abstenção não para de aumentar desde 1979.A pergunta surge naturalmente, enrolada na proximidade geográfica: há algo que justifique a diferença dos valores abstencionistas nos dois países? "A abstenção em Portugal é maior do que a média europeia, portanto existe sempre diferença sejam as eleições em Espanha ou em França", recordou António Costa Pinto em declarações à, explicando que o abstencionismo é "uma característica estrutural dos portugueses".Ainda assim, admite o politólogo, é possível encontrar algumas explicações para a diferença de postura eleitoral dos dois lados das fronteiras. "Portugal é um estado homogéneo, com menos clivagens internas, não temos regionalização", enumerou o politólogo. Além disso, "em Espanha, está-se mais próximo da dinâmica europeia de revoltas eleitorais, que levam a votos de partidos de protesto", como aconteceu com o Vox, este domingo, que se tornou a terceira força partidária espanhola "A clivagem mais importante em Portugal continua a ser entre a direita e a esquerda", explicou o professor de ciência política do Instituto de Ciências Sociais, o que torna que seja esta a questão mais decisiva na hora do voto. Em Portugal, não existe uma tendência para que se reflita nos resultados eleitorais problemas económicos ou turbulências políticas, como sejam a chamada da troika ou a investigação judicial contra o antigo primeiro-ministro, José Sócrates. Aliás, a eleição de três novos partidos para o parlamento português nas legislativas de 6 de outubro – Livre, Chega e Iniciativa Liberal – traz consigo uma contradição, explicou: "apareceram novos partidos, mas os grandes partidos não sofreram grandes danos".Em Espanha, esse cenário acaba por ser diferente. O Ciudadanos , formado em 2006, ganhou força com o escândalo de corrupção que atingiu o PP e chegou mesmo aos 57 deputados. Este domingo, foi um dos grandes derrotados ao perder 47 elementos no parlamento. Desta vez, o voto de protesto beneficiou o partido de extrema-direita, Vox, uma das vozes que mais se opõem ao independentismo da Catalunha – tema decisivo nesta campanha eleitoral."Em grande parte da Europa o que existe é uma crise de representação partidária", explicou ainda Costa Pinto, voltando ao exemplo de Portugal e das diferenças para o que se passa em muitos dos países do velho continente. Cá, o voto de protesto sente-se mais nas eleições europeias ou em eleições presidenciais, sendo Marinho e Pinto um exemplo perfeito. Em 2014, o então cabeça de lista do MPT – Partido da Terra, foi eleito para o Parlamento Europeu, depois de arrecadar 7,15 por cento dos votos. "Quando não está em causa a formação de um Governo, há um voto mais solto dos portugueses", acrescentou.Ainda antes das eleições, o eurodeputado do PSD Paulo Rangel, durante um programa da TVI, assumiu a sua preocupação num possível efeito de contágio de um grande resultado do Vox em Portugal. Pode o Chega, o partido de extrema-direita liderado por André Ventura, beneficiar deste resultado? António Costa Pinto acredita que, tendo em conta o problema estrutural de abstenção em Portugal, esse efeito de contágio, ainda que possível, enfrenta barreiras duras. "Em Portugal, o desafio dos novos partidos é o de ir buscar votos à abstenção", Em geral, o abstencionista estrutural é o que está mais alienado do cenário político. Logo, é também o mais difícil de convencer", rematou.