Primeira baixa após eleições em Espanha: Albert Rivera demite-se da liderança do Ciudadanos

Albert Rivera demitiu-se da liderança do Ciudadanos, que perdeu 47 deputados nas eleições deste domingo. O Ciudadanos, que se tinha consagrado como terceira força política em abril, passou a quarta. Teve 6,79% dos votos.

Rivera anunciou a demissão à Comissão Executiva Nacional do partido, que se reuniu após o ato eleitoral.

O PSOE venceu as eleições, mas perdeu três lugares no parlamento espanhol e ficou longe da maioria.



No início do mês, o Centro de Investigações Sociológicas revelou que cada vez mais inquiridos situavam o Vox e o Ciudadanos na extrema-direita do espectro político, segundo um estudo.



O Vox foi o grande vencedor das eleições espanholas, conseguindo o dobro dos deputados comparado com o último ato eleitoral: conquistou 52 assentos com 15,1% dos votos, tornando-se a terceira força política. Santiago Abascal prometeu que ia trabalhar para construir o que chamou "uma alternativa patriota" para Espanha.